Isola, Andrea Lo Cicero contro Nathaly Caldonazzo: volano dure parole

Dopo la discussione scoppiata all’Isola dei famosi con Corinne Clery Nathaly Caldonazzo ha dovuto fare i conti anche con un duro attacco da parte di Andrea Lo Cicero. Non è però una novità che tra i due non corra buon sangue, i due infatti non si sono mai sopportati da quando sono sbarcati in Honduras per partecipare al reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Il naufrago ha più volte parlato male alle spalle della showgirl, sull’Isola ha anche svelato di aver ricevuto delle telefonate prima di partire per l’Honduras. A detta lo avrebbero messo in guardia proprio sulla Caldonazzo, definendola pericolosissima e cattiva. Dopo averla conosciuto pensa che avevano ragione perché anche lui pensa che sia falsa, cattiva e pericolosa.

Ieri sera durante la messa in onda della nuova puntata dell’Isola dei famosi c’è stato un faccia a faccia tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero e lui non ha avuto problemi ad attaccarla duramente. Tra le varie cose ha fatto sapere che la naufraga ancor prima di conoscerlo aveva detto che a pelle le faceva schifo, pensa che dovrebbe vergognarsi e restare in silenzio. Visibilmente infastidito ha aggiunto: “Irrispettosa, maleducata e arrampicatrice sociale. Si schiera con quelli che vede più forte. Poi ruba R si comporta male.” Il naufrago l’ha anche accusata di fingere gli infortuni e ha detto che ad oggi non è più nemmeno una showgirl a parer suo rompe solo le scatote.

