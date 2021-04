Paul Gascoigne nella bufera: il gesto contro Fariba all’Isola indigna il web

È andata in onda ieri 19 aprile 2021 la decima puntata dell’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5, il gesto di Paul Gascoigne ha indignato tutti. Cosa è successo? Durante il momento delle nomination il naufrago alla padrona di casa ha fatto sapere che avrebbe potuto nominare ben cinque concorrenti ma ha scelto di fare il nome di Fariba Tehrani.

Paul Gascoigne ha motivato la nomination dicendo che Fariba lo ha accusato di aver fatto pipì fuori dalla capanna ma a detta sua non è vero. Ha poi aggiunto: “È molto bugiarda. E poi forse ha l’Alzheimer, non si ricorda niente”. Ma non è finita qua, il naufrago ha fatto di peggio quando ha sputato sulla foto della Tehrani. L’ha poi portata sul fondoschiena lasciando intendere che ci si puliva. Immediato è stato l’intervento di Ilary Blasi e Tommaso Zorzi. La padrona di casa ha chiesto a Paul di chiedere scusa per il suo gesto, lui lo ha fatto dicendo che era uno scherzo.

Paul Gascoigne sputa sulla foto di Fariba, pioggia di critiche e polemiche per il naufrago

Il gesto del naufrago ha indignato tutti, sul web è finito al centro di moltissime critiche e polemiche. A commentare ciò che ha fatto Paul Gascoigne anche la figlia di Fariba, Giulia Salemi. La nota influencer piuttosto infastidita su Twitter si è chiesta come si fa a far passare in diretta nazionale un gesto simile. Ha poi concluso il suo tweet con ‘Che schifo!’. In moltissimi le hanno dato ragione, il naufrago è infatti finito nella bufera dopo il suo gesto nei confronti di Fariba Tehrani.