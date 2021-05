Emanuela Tittocchia e Awed a letto insieme: “Ma sei nuda”

Emanuela Tittocchia e Awed hanno trascorso la notte insieme all’Isola dei famosi, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Dopo aver vinto una prova durante la puntata dello scorso 3 maggio i due hanno avuto la possibilità di dormire su un vero materasso. La naufraga ha provocato ancora una volto il giovane youtuber, dopo aver fatto il bagno in topless si è mostrata di nuovo con il seno nudo.

Mentre i due erano a letto Awed ha chiesto ad Emanuela Tittocchia se voleva un massaggio sulla schiena. Lei dopo aver accettato la proposta del compagno di avventura con molto piacere ha abbassato le lenzuola e ha spiazzato il naufrago. Lui stupito ha detto: “Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le tette, così da vicino!”. Subito dopo il ragazzo si è seduto sulla sua schiena e ha iniziato a farle un massaggio. Il mattino seguente la naufraga gli ha portato il cocco a letto per colazione, un gesto che lui ha molto gradito. Lo Youtuber ha fatto sapere che dopo sua madre Emanuela è la seconda donna che gli porta la colazione a letto. A detta sua è un risveglio molto dolce a cui potrebbe piacevolemente abituarsi.

Emanuela Tittocchia ammette che c’è feeling tra lei Awed all’Isola dei famosi

Dopo aver trascorso la notte con lo youtuber Emanuela Tittocchia ha ammesso che tra loro c’era molto feeling. La naufraga ha poi svelato di aver ritrovato una voglia di flirtare e una libertà che non sentiva da molto tempo. Potrebbe scoppiare la passione tra Awed e la Tittocchia all’Isola dei famosi? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto in Honduras.

