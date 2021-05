Stranger Things 4: il nuovo trailer e la data di uscita

Stranger Things 4 sta per arrivare. Lo annuncia la piattaforma Netflix con un teaser della serie TV che mette i brividi. Dopo un lungo stop delle riprese dovuto alla pandemia, tutti gli show più attesi del canale di streaming si preparano a tornare nelle case degli appassionati. Stranger Things è uno dei prodotti di punta della piattaforma, acclamato dalla critica e apprezzato in tutto il mondo.

La serie Tv americana è ambientata nel 1983, nella cittadina di Hawkins, Indiana. La storia raccontata è quella di quattro ragazzini e delle loro famiglie, che si trovano improvvisamente a confrontarsi con misteriose sparizioni e con una realtà soprannaturale, il Sottosopra. Iconico il personaggio di Undici, interpretata da Milly Bobby Brown, una ragazzina avvolta da un’aura di mistero e inquietudine.

Stranger Things 4, il nuovo trailer

Si tratta del secondo teaser rilasciato da Netflix, il primo risale allo scorso Febbraio e mostrava tra le scene un personaggio considerato disperso. Il nuovo trailer, che dura circa un minuto, è ambientato in un laboratorio (i fan ritengono che possa trattarsi del laboratorio in cui è cresciuta Undici).

Alcuni elementi presenti in questo trailer sono stati interpretati come possibili indizi sulla data di uscita, come il dischetto che finisce sulla casella numero 7 (eventuale uscita di Stranger Things 4 a luglio).

In merito alla data di uscita, perciò, non si hanno ancora certezze. Indiscrezioni da parte di Netflix fanno intuire che le riprese sono ancora in corso.

Curiosità

Stranger Things è una delle serie Netflix più viste di sempre: la terza stagione, quattro giorni dopo l’uscita sulla piattaforma, era già stata vista da più di 40 milioni di account. Successo confermato anche dagli oltre 65 premi vinti e dalle 175 candidature tra Emmy Awards, Golden Globes e molti dei più importanti riconoscimenti del settore.

Non tutti sanno che il Dermogorgone, il mostro del Sottosopra, non è solo un effetto speciale prodotto da un computer: i movimenti sono interpretati da Mark Steger, che indossa un costume.

Se provate ad ascoltare la colonna sonora su Spotify, inoltre, noterete che la copertina dell’album si capovolge, proprio come succede nel Sottosopra. Osservate anche la barra di avanzamento del brano: diventa una torcia che illumina l’album.

