La casa di carta 5, la serie tv spagnola amata in tutto il mondo, potrà presto essere vista in Italia. Lo ha confermato il regista e produttore Jesùs Colmenar durante il Festival Internazionale del Cinema di Almerìa. In questa occasione ha anche lasciato intendere che ci sarà un spin-off della serie, ma nulla è ancora certo. Nel frattempo, a conferma del grande successo planetario, arriverà il remake coreano de La casa de papel. La casa di carta 5 sarà, però, l’ultimo capitolo della serie. Lo ha confermato Netflix a luglio, quando ha annunciato che durante l’ultima stagione si concluderà il tentativo di rapina alla Banca di Spagna.

La casa di carta 5, quando esce

Le riprese de La casa di carta 5 sarebbero dovute partire nel gennaio 2020. L’epidemia da Coronavirus ha però interrotto la produzione. Netflix, infatti, ha sospeso le riprese di tutti i film e le serie tv, ritardando così l’uscita di molti contenuti. Lo scorso giugno Alvaro Morte, Il Professore nella serie, aveva dichiarato in un’intervista: “Scrivere scene senza persone che si baciano o si picchiano è impossibile. Capisco che i produttori devono ripartire adesso, ma è molto difficile farlo in queste condizioni”.

Spesso sono stati gli attori stessi della serie a fornire, tramite i propri social, informazioni sull’andamento delle riprese. Pare che a luglio e agosto il cast fosse sul set, perciò al momento il girato dovrebbe essere in post-produzione. Una data certa non si ha ancora, ma si presuppone che ricadrà nella seconda metà del 2021 e sarà sicuramente trasmessa dalla piattaforma Netflix.

Curiosità

Ecco alcune curiosità su La casa di carta che nemmeno i più appassionati di voi sapranno.

Inizialmente si è discusso molto sulla maschera di Dalì: si era prima deciso per quella di Don Chisciotte o Pablo Picasso; in ogni caso si cercava un simbolo della cultura spagnola.

La voce narrante sarebbe dovuta essere quella del Professore, ma è stata successivamente scelta Tokyo per evitare una visione troppo egocentrica della storia.

Enrique Arce, Arturito nella serie, ha fatto il provino anche per interpretare il Colonnello Prieto, ruolo che avrebbe preferito.

