Zerocalcare: dal successo di Netflix a quello di autore più venduto in Italia

Pseudonimo di Michele Rech, Zerocalcare si dedica per la seconda volta all’animazione, dopo la serie di 9 corti animati del 2020, Rebibbia Quarantine.

La nuova serie lanciata su Netflix si chiama “Strappare lungo i bordi”: i sei episodi si svolgono tra Roma e Biella, con musiche originali a cura di Giancane e pezzi di Manu Chao, Tiziano Ferro, Band of Horses, Billy Idol, M83 e Generation X.

Zerocalcare: un successo inaspettato

La serie è approdata sulla piattaforma di streaming Netflix il 17 novembre 2021.

Dal primo giorno ha riscosso un enorme successo.

Episodio dopo episodio, “Strappare lungo i bordi” racconta con flashback e eventi cronologici le fasi della vita di Zerocalcare dagli anni delle scuole medie a quelli del liceo fino al presente.

Tutto tramite le sfumature e la poesia del romanesco, già amato dai più grandi della letteratura.

Il fumettista di Rebibbia accompagna lo spettatore in questo viaggio, scegliendo come doppiatore per sé stesso e tutti i personaggi del racconto l’attore Valerio Mastandrea, che con la sua voce interpreta la coscienza di Zero.

Il libro del fumettista in testa alle classifiche

L’AIE, l’Associazione Italiana degli Editori, questa settimana ha diffuso alcuni dati del mercato editoriale del 2021.

“La media e piccola editoria in Italia è cresciuta nel 2021 più della media del mercato” si legge nella nota stampa.

Il fumetto, ad esempio, è cresciuto del 188%, segnando la seconda maggior crescita dopo quella dei libri su giochi e tempo libero.

I dati arrivano nei giorni in cui, in testa alla classifica dei libri italiani più venduti, c’è Zerocalcare, con il nuovo fumetto “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”.

Il fumettista romano è anche primo nella classifica generale dei libri più venduti, contando, quindi, i volumi stranieri, saggi e temi vari, superando Ken Follett e il suo nuovo libro.