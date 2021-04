Alberto Angela, racconto shock: “Ho rischiato la vita…”

Alberto Angela in passato ha vissuto un’esperienza drammatica mentre si trovava per lavoro in Niger. Il noto conduttore e la sua troupe sono stati rapiti e picchiati per ore, momenti di grande paura che non dimenticheranno mai. Ne ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Sono passati diciotto anni da quel terribile giorno che lo ha segnato per sempre.

Il conduttore ha raccontato di aver pensato al peggio quando lui e la sua troupe erano in ostaggio, aveva soprattutto paura di non rivedere più sua moglie. Alberto Angela durante l’intervista ha raccontato che degli uomini con occhiali da sole e kalashnikov dopo essere apparsi dal nulla a bordo di un’auto li hanno fermati e costretti ad andare con loro. Li hanno legati e picchiati per 15 ore, dopo averli terrorizzati li hanno interrogati. Erano convinti che fossero dei trafficanti di droga o delle spie.

I rapinatori dopo avergli rubato tutti gli oggetti di valore che avevano con loro li hanno lasciati andare. Tantissimi è stata la paura che hanno provato, ma fortunatamente la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. Il rapimento si sarebbe potuto infatti trasformare in una vera e propria tragedia. Nonostante siano trascorsi diciotto lunghi anni da quel drammatico momento continueranno per sempre ad avere quel pauroso ricordo impresso nella loro mente.

