Yari Carrisi: il dolore per la scomparsa di Ylenia, la carriera e la vita privata

Yari Carrisi è un imprenditore e musicista italiano. Figlio di Albano Carrisi e Romina Power, si è avvicinato al mondo della musica da bambino, iniziando molto presto a suonare la chitarra e il pianoforte. Nella sua carriera di musicista vanta diverse collaborazioni con importanti artisti italiani, come Jovanotti. É anche autore di alcuni testi del padre. Non solo musicista: Yari è un imprenditore nel settore vitivinicolo e porta avanti la produzione di vino della famiglia Carrisi.

Yari Carrisi è nato a Cellino San Marco, in Puglia, il 21 Aprile 1973 (48 anni). É il secondogenito della coppia Al bano e Romina; la somiglianza con i genitori si manifesta sia nei tratti sia negli interessi. Yari è cresciuto insieme ai genitori e alle tre sorelle: Ylenia (1970), scomparsa all’età di 23 anni, Cristel (1985) e Romina Junior (1987). Altri due fratelli sono nati dalle seconde nozze del padre con Loredana Lecciso: Jasmine (2001) e Albano Junior (2002).

Yari Carrisi, la tragica scomparsa della sorella

Nel 1993 Ylenia Carrisi sparisce nel nulla. Succede pochi giorni dopo il tentativo di Yari di raggiungerla in Belize, dove la ragazza doveva trovarsi per un viaggio in solitaria. All’arrivo, Yari scopre che la sorella è già partita per New Orleans e, dopo pochi giorni, se ne perdono le tracce. Non si avranno più notizie di lei e, nel dicembre 2004, ne viene dichiarata la morte presunta. Diversi personaggi sono stati additati come possibili colpevoli dell’omicidio, o quantomeno coinvolti nella sua sparizione, ma non si è mai giunti a una condanna.

Mentre Al bano è convinto della morte della figlia, Yari insieme alla madre e alle sorella è sicuro che sia ancora viva. Durante un’intervista con Lorella Boccia ha dichiarato:

“Tanti anni della mia vita ho passato collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia ma a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro […] Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee ma finché non la trovo non ha senso. In un certo modo la sto cercando tuttora”

Carriera e vita privata

Yari è autore di diversi testi del padre. Ha prodotto molti pezzi propri, oltre a collaborare con artisti del calibro di Jovanotti. Ha anche partecipato al programma Pechino Express, nell’edizione del 2015.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Yari ha sempre mantenuto un grande riserbo. Proprio durante il reality Pechino Express ha conosciuto Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. la relazione tra i due è durata circa due anni, fino al 2017. Pochi mesi fa, durante il lockdown, ha conosciuto Thea Crudi, maestra di Mantra e Yoga di 32 anni. I due sembravano innamoratissimi, ma di recente hanno annunciato la fine della relazione.

