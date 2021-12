La Casa di Carta: svelato l’attesissimo finale della serie

Tutti i fan de La Casa di Carta vogliono sapere come andrà a finire e, finalmente, il finale più emozionante di sempre è disponibile su Netflix.

La prima parte della quinta stagione della serie, infatti, si è interrotta sul più bello con la scritta “ci rivediamo il 3 dicembre“.

Nel mondo gli appassionati della serie si sono lanciati a cercare indizi, spoiler, anticipazioni e news sul finale di una delle serie più amate della piattaforma.

Sappiamo che ci sono state perdite dolorose e novità, cambi di squadra e colpi di scena.

Il cast si è costellato di nuovi personaggi ma di alcuni attori non si è potuto fare a meno, portando gli autori a complicate soluzioni che permettono a Berlino, Pedro Alonso, morto alla fine della seconda stagione, di “rivivere” in uno spin-off.

Lo spin-off su Berlino e la versione coreana

Netflix, solo pochi giorni fa, ha diffuso la notizia che Berlino – interpretato da Pedro Alonso – avrà uno spin-off a lui dedicato, in uscita solamente nel 2023.

Inoltre, molto presto inizierà la lavorazione di una versione coreana della celeberrima serie, che avrà tra i protagonisti Park Hae-soo, volto noto per la sua partecipazione ad un’altra serie di successo mondiale, Squid Game.

La Casa di Carta: la trama

Il Professore, ovvero Álvaro Morte, entrerà finalmente in scena e non solo: si lancerà nel bel mezzo dell’azione, rischiando la sua vita per ogni persona che fa parte della sua banda. Infatti, i superstiti che non sono ancora caduti, a causa della violenza estrema dell’esercito spagnolo, si trovano alle strette, tenuti “prigionieri” dall’esercito stesso e dalle forze speciali della Polizia.

E’ proprio a questo punto che il Professore si consegnerà, scortato dalla Polizia di Spagna.

Proprio questa dettagli, infatti, rivela una parte significativa per la trama della serie.

Di una cosa possiamo essere certi: in tutti gli episodi delle precedenti stagioni, il Professore non ha mai agito senza avere un piano ben preciso.

Quindi bisogna aspettarsi un colpo di scena dietro l’altro.