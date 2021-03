Tommaso Zorzi ha vinto il GF Vip: il ‘Vippone’ ha conquistato tutti

La quinta edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 è giunta al termine ieri 1 marzo 2021 dopo 169 giorni, ad aggiudicarsi la vittoria è stato Tommaso Zorzi. In moltissimi facevano il tifo per lui da mesi, il suo personaggio nella casa più spiata d’Italia ha appassionato sin dall’inizio milioni di telespettatori.

Nel corso della finale del reality andata in onda ieri sera i concorrenti rimasti in gioco hanno provato moltissime emozioni, soprattutto quando hanno avuto la possibilità di riabbracciare i loro cari. Tante sono state le sorprese per il vincitore del Grande Fratello Vip, in più occasioni non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione. L’ex gieffino era al settimo cielo quando ha rivisto la madre e la sorella, ma ad emozionare maggiormente i telespettatori è stato l’incontro con Francesco Oppini. I due non appena hanno potuto si sono abbracciati con immenso affetto, Tommaso Zorzi ha ammesso di aver sentito molto la sua mancanza e aspettava da tanto tempo di poterlo riabbracciare.

Tommaso Zorzi ha vinto la quinta edizione del Grande Fratello Vip

Dei cinque finalisti il primo che ha dovuto abbandonare la casa è stato Andrea Zelletta dopo aver perso al televoto contro Zorzi. Subito dopo Dayane Mello ha deciso di sfidare Pierpaolo Pretelli, mandando di conseguenza al televoto Stefania Orlando contro Tommaso. È stata la modella brasiliana la seconda eliminata del Grande Fratello Vip dopo aver perso al televoto contro Pretelli, un verdetto che ha stupito moltissimi telespettatori. Zorzi ha battuto al televoto anche Stefania, alla sfida finale sono quindi arrivati lui e Pierpaolo. Tra i due il concorrente che si è aggiudicato la vittoria è stato Tommaso Zorzi, considerato il ‘Vippone’ più amato della quinta edizione del reality.