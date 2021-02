Zorzi duro contro Dayane Mello: “Maschera caduta, sei una stratega…”

Ieri sera durante la 42esima puntata del Grande Fratello Vip Dayane Mello ha stupito tutti confessando di essere stata innamorata di Rosalinda Cannavò nei mesi scorsi, per lei non provava quindi solo amicizia. La loro amicizia nelle ultime settimana si è però rovinata, fino ad arrivare al capolinea. Dopo l’importante rivelazione la gieffina ha nominato la sua ‘ex amica’.

Il comportamento di Dayane Mello non ha convinto molti, tante sono state le critiche che ha ricevuto. Dopo la diretta Tommaso Zorzi ha chiaramente detto che non crede a ciò che ha rivelato in merito ai suoi sentimenti per la Cannavò. L’ha accusata di essere solo una stratega e pensa che la sua maschera sia ormai caduta. Il noto influencer pensa che pur di attirare l’attenzione la gieffina sia capace di inventare qualsiasi cosa, pensa infatti che l’amore che dice di aver provato per Rosalinda non sia vero. Alla modella ha detto di non avere rispetto per quelle persone che sanno davvero provare quel sentimento.

Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello, lei spiega perché ha nominato Rosalinda Cannavò

Dayane Mello ha detto che non le interessa il giudizio degli altri, ha giustificato la sua scelta di nominare Rosalinda Cannavò dicendo che in quel momento non voleva salvare Stefania e non voleva nominare Samantha, per questo ha deciso di sacrificare l’attrice. Ha poi aggiunto che non le importa se a causa della sua decisione non vincerà il Grande Fratello Vip. Parlando poi con la Orlando e Andrea Zelletta Tommaso Zorzi ha detto ancora di non credere alla rivelazione fatta da Dayane su Rosalinda.

Intanto, l’amicizia tra le ‘Rosmello’ sembra essere definitivamente finita, l’attrice è rimasta davvero delusa dalla nomination di Dayane. Quest’ultima nella casa più spiata d’Italia ha provato a parlarle, lei si è però rifiutata e le ha chiesto di non rivolgerle mai più la parola.