Stefano Sala contro Dayane Mello: “Al GF Vip ha detto una serie di falsità”

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Stefano Sala, ex concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da ieri, l’ex gieffino si è scagliato contro l’ex compagna e madre di sua figlia Dayane Mello. La modella brasiliana sta partecipando alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, nella casa ha parlato della figlia e del fatto che Stefano e la sua famiglia hanno fatto di tutto per farla stare con loro.

Stefano Sala ci ha tenuto a far sapere che la Mello nella casa del Grande Fratello Vip sta dicendo molte bugie. A detta sua sta sbagliando e quando uscirà dovranno parlare di alcune cose che lui e la sua famiglia non hanno gradito. L’ex gieffino ha fatto sapere che la figlia Sofia va in prima elementare ed è molto sveglia, i suoi compagni commentato il percorso della madre nella casa più spiata d’Italia. Sala ha ammesso che questa situazione lo fa piangere, soprattutto perché secondo lui Dayane Mello ha detto una serie di falsità.

Stefano Sala parla della sua relazione con Dayane Mello, l’ex gieffino fa sapere che non c’è mai stato amore tra loro

Dayane Mello e Stefano Sala sono stati insieme circa un anno, dalla loro relazione è nata Sofia. L’ex gieffino ha fatto sapere che la modella rimase incinta dopo due settimane dal loro primo appuntamento. Per loro è stato un fulmine a ciel sereno, ma erano giovani, felici e spensierati quindi non hanno mai preso in considerazione la possibilità di interrompere la gravidanza. Il modello fa sapere che tra loro era scoppiata una grande passione, ma probabilmente non si trattava di amore. Lui stesso ha detto: “Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti.” L’ex gieffino ha poi concluso dicendo: “C’era una grande passione, questo non lo nego, ma non c’è mai stato amore.”