Dayane dopo la morte di Lucas, parla Juliano: “Chi pensa che è leggera…”

Dayane Mello sta vivendo giorni molto difficili e delicati al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La scorsa settimana la gieffina ha dovuto fare i conti con una tragica notizia, il fratello Lucas è morto a 26 anni a causa di un incidente stradale. Lei, non potendosi recare in Brasile prima di fare 14 giorni di quarantena, ha deciso di restare nella casa più spiata d’Italia per farsi confortare dagli altri gieffini.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola da oggi 10 febbraio 2021, l’altro fratello di Dayane Mello, Juliano, ha parlato della morte di Lucas e dello stato d’animo della gieffina. Il ragazzo ha raccontato che a dargli la tragica notizia sono stati due amici che lui e il fratello avevano in comune. È successo nel cuore della notte, quando ha scoperto che il fratello era morto ha detto di aver sentito un crollo, il suo cuore si è spezzato. Juliano ha poi raccontato che lui e Lucas avevano deciso di recarsi in Italia per seguire la finale del Grande Fratello Vip, ma a causa del Covid non hanno potuto. Hanno dovuto rimandare e adesso pensa che se fossero andati in Italia forse il fratello sarebbe ancora vivo.

Come sta Dayane Mello dopo la morte di Lucas? Ecco cosa ha detto Juliano

Dopo la morte del fratello Juliano ha detto a Dayane Mello di non abbandonare il Grande Fratello Vip, di restare e vincere per il fratello. Ha fatto sapere che Lucas era il primo tifoso della gieffina, era molto orgoglioso che in Brasile si parlasse di Dayane e dei ‘Mello’. C’è chi pensa che la modella brasiliana stia reagendo bene alla morte del fratello, il fratello però non pensa affatto che stia bene. Ha infatti concluso dicendo: “Noi siamo cresciuti amandoci. Chi pensa che mia sorella sia leggera o che magari in questo momento stia bene, non sa nulla”.