Dayane Mello, appello a Belen: “Gianmaria è affamato di popolarità…”

La scorsa settimana il settimanale Chi ha mostrato il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, confermando che tra loro è scoppiata la passione dopo la rottura della showgirl con Stefano De Martino. Tanta è stata la delusione provata per la fine della sua chiacchierata storia d’amore con l’ex ballerino di Amici, la showgirl argentina si è però consola subito con l’imprenditore.

Il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi la scorsa settimana è finito nella copertina del settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani 15 luglio in copertina troviamo invece Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana ci ha tenuto a lanciare un appello alla Rodriguez, invitandola a fare attenzione perché a detta sua Gianmaria sarebbe solo affamato di popolarità. A rivelare alcuni dettagli in anteprima è stato Gabriele Parpiglia sul suo profilo Instagram, dove si leggono alcune dichiarazioni rilasciate dalla modella. La Mello ha rivelato di aver avuto una relazione con l’imprenditore, finita proprio quando lui ha iniziato a frequentare Belen. Tra le varie cose ha detto: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Adinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie! Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo.”

Dayane Mello accusa Gianmaria Antinolfi di essere solo affamato di popolarità

Dayane Mello ha poi raccontato che quando Gianmaria Antinolfi è andato a Milano le ha detto che aveva una cena di lavoro, solo dopo ha scoperto che alla cena c’era Belen. A detta sua dal quel momento è diventato strano nei suoi confronti, all’improvviso l’ha lasciata con un messaggio. La modella brasiliana ci ha tenuto a precisare di aver rivelato queste indiscrezioni non perché stia soffrendo ma perché pensa che l’imprenditore sia affamato di popolarità.