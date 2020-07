Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono una coppia: spunta il bacio

È finita da poco la storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ma la bellissima argentina sembra aver ritrovato già l’amore con Gianmaria Antinolfi. Dopo giorni di voci e indiscrezioni la notizia è ormai certa, è esplosa la passione tra la showgirl e l’imprenditore campano, i due sono stati pizzicati insieme in atteggiamenti intimi, la foto del loro bacio ha infatti infiammato il web.

A fotografarli ci ha pensato il settimanale Chi, nel nuovo numero in edicola da domani 8 luglio 2020. Il bacio tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi è finito nella copertina della famosa rivista diretta da Alfonso Signorini. Gabriele Parpiglia ha postato sul suo profilo Instagram in anteprima la foto del loro bacio passionale. Nella didascalia della foto il noto giornalista ha scritto: “Sul numero di Chi in uscita domani un clamoroso scoop atteso da giorni: i baci infuocati fra Belen Rodriguez e il manager della moda Gianmaria Antinolfi a Capri. La coppia ha trascorso un lungo weekend fra Napoli e Capri, durante il quale ha prima festeggiato il compleanno di Antinolfi, e poi si è concessa una notte di canti e balli all’“Anema e core” di Capri. Fino al gran finale, i baci nel giardino della villa che hanno preso in affitto per celebrare l’inizio della loro storia.”

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi stanno insieme, Stefano si consola con Mariana Rodriguez

Non ci sono più dubbi, Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sono una delle nuove coppie dell’estate 2020. Dopo la delusione provata per la fine della sua chiacchierata storia d’amore con Stefano De Martino la showgirl argentina si consola con l’imprenditore. Nemmeno De Martino sembra voler trascorrere l’estate da solo, è stato infatti fotografato dal settimanale Chi in compagnia di Mariana Rodriguez, nell’anteprima postata dalla rivista non si vedono baci o altri atteggiamenti intimi, sembra però che ci sia un flirt in corso tra loro.