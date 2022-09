Tanta è la preoccupazione nelle ultime ore nei confronti della Regina Elisabetta dopo che il Palazzo Reale ha fatto sapere tramite una nota che non sta bene. Ieri la 96enne si è ritirata da un virtuale Consiglio privato perché i medici le avevano consigliato di riposare. Il principe Carlo, la moglie Camilla e il Principe William dopo aver appreso che le condizioni di salute di Sua Maestà sono peggiorate si sono precipitati da lei a Balmoral per starle accanto.

Un portavoce della famiglia reale ha fatto sapere che i medici della Regina sono preoccupati per la sua salute dopo un’ulteriore valutazione fatta nella mattinata di oggi, la tengono sotto costante supervisione medica. Ha poi aggiunto: “La Regina rimane a suo agio e a Balmoral.”

Tutto il mondo è preoccupato per la Regina Elisabetta, in moltissimi le stanno infatti manifestando affetto e sostegno. Anche il primo ministro Liz Truss ci ha tenuto a manifestare la sua preoccupazione e la sua vicinanza alla Sovrana dopo la nota diffusa da Buckingham Palace. Ci ha tenuto poi a precisare di essere in questo momento vicino a Sua Maestà e a tutta la sua famiglia.

