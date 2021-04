E’ morto il Principe Filippo a 99 anni: l’annuncio di Buckingham Palace

È morto il Principe Filippo, marito della regina Elisabetta, all’età di 99 anni. Di recente era stato dimesso dall’ospedale dopo alcune settimane di ricovero a causa di un’infezione non legata al Covid. Aveva accusato anche alcuni problemi al cuore. Ad annunciare la triste notizia è stata proprio la sovrana tramite una nota che è stata diffusa da Buckingham.

La regina Elisabetta ha espresso profonda tristezza per la perdita ‘dell’amato marito’, era il suo punto di riferimento da quasi tutta la vita. I due avevano festeggiato 73 anni di matrimonio lo scorso novembre. In passato in più occasioni lo aveva definito la sua roccia, senza di lui non avrebbe sopportato così bene il peso che la corona spesso comporta. Il Principe Filippo tra pochi mesi avrebbe compiuto 100 anni, era nato il 10 giugno 1921 a Corfù.

Il Principe Filippo è morto stamattina nel Castello di Windsor

Nella nota si legge che il Duca di Edimburgo è morto in modo pacifico nella mattinata di oggi, 9 aprile 2021, nel Castello di Windsor. Questa fa inoltre sapere che altri annunci saranno dati in un momento successivo. La Royal Family ci ha tenuto anche a far sapere che si unisce a tutti coloro che nel mondo sono in lutto a causa di una perdita.

In molti stanno commentando la morte del Principe Filippo, tra questi anche Boris Johnson. Il primo ministro del Regno Unito ha scritto che il duca di Edimburgo sarà sempre ricordato non solo per il supporto che ha sempre dato alla regina ma anche per il contributo che in tutti questi anni ha dato alla nazione. Lo ha poi descritto come un marito amorevole, un padre e un nonno affettuoso.