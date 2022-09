Portici, picchia la moglie e lei sviene: denunciato 43enne

La violenta aggressione si è svolta a Portici, in provincia di Napoli. Dopo una banale lite scoppiata tra le mura domestiche un uomo di 43 anni di origine ucraina si è scagliato con violenza contro la sua famiglia. Dopo aver picchiato i figli ha aggredito anche la moglie, un forte colpo alla testa ha fatto addirittura svenire la donna.

Vedendola distesa a terra priva di sensi l’uomo ha portato la donna in bagno. L’ha messa dentro la vasca da bagno e ha iniziato a buttarle acqua fresca sul volto per farla riprendere. Intanto uno dei due figli della coppia, stanco dei continui comportamenti violenti del padre, ha trovato il coraggio di allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione immediato è stato l’intervento dei Carabinieri di Portici sul luogo in cui è avvenuta la violenta vicenda.

Giunti sul posto i militari hanno subito bloccato il 43enne, l’uomo è stato denunciato con l’accusa di maltrattamenti. Nei suoi confronti è stato poi disposto un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli. Le vittime a causa dell’aggressione subita sono state portate in ospedale dove sono state visitate e medicate.

