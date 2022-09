Alfonso Signorini nelle ultime ore è finito al centro del gossip, questa volta però non per via della sua vita professionale bensì per quella privata. Il famoso e stimato conduttore è sempre stato molto riservato, infatti ha sempre preferito tenere la sua vita sentimentale lontana dai riflettori e dal gossip. Però, non ha mai nascosto la sua storia d’amore con l’imprenditore Paolo Galimberti.

Intervistato dal Corriere della Sera il direttore del settimanale Chi si è lasciato sfuggire un’importante rivelazione. Di che si tratta? La relazione sentimentale con il suo storico compagno è finita, i due sono stati insieme per ben 18 anni prima di dirsi definitivamente addio. In merito alla loro rottura ha svelato: “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta ma dovuta.” Signorini ha poi aggiunto: “Quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene.”

Alfonso Signorini ha già aperto il suo cuore ad un altro uomo dopo la fine della sua storia d’amore con Paolo. Di chi si tratta? Questo al momento non lo ha rivelato, ha però fatto sapere di essere molto innamorato. Parlando del nuovo fidanzato ha fatto sapere che non fa parte del mondo della televisione e dello spettacolo e per lui questa è la sua salvezza. Con ironia ha concluso dicendo che c’è chi venderebbe il marito per un’ora in più sullo schermo.

LEGGI ANCHE -> GF Vip, Alfonso Signorini svela: “Sono l’erede di Simona Ventura”