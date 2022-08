GF Vip, Alfonso Signorini svela: “Sono l’erede di Simona Ventura”

Alfonso Signorini ha parlato della sua conduzione del Grande Fratello Vip in un’intervista rilasciata a Simona Ventura. Quando lei lo ha definito la ‘queen dei reality’ lui ha risposto: “Praticamente sono il tuo erede Ventura. Ho rischiato molto sulla mia pelle, non era facile.” A detta è molto incosciente, non si è infatti reso conto dei rischi a cui è andato incontro con i cambiamenti che ha apportato al reality.

La sua intenzione era quella di stravolgere il reality ed è quello che ha fatto, a parer suo non era facile perché da vent’anni il pubblico era abituato ad un programma diverso. Pensa che non era nemmeno facile vedere per la prima volta un conduttore uomo. Alfonso Signorini ha fatto sapere che fare 70 puntate non lo ha stancato perché ha una grande energia e dei trucchi. Quali? Ad esempio il giorno della diretta non parla del programma e non vuole sapere nulla.

Il conduttore ha rivelato che resta in camerino, cena, beve un bicchiere di vino rosso e fa le sue cose. Tante piccole cose che gli permettono di stare bene e di non stancarsi facilmente. Alfonso Signorini ha poi svelato che non guarda mai la diretta perché ha tante altre cose da fare. Sulle mail hanno un report ed è lì che legge il riassunto di ciò che è successo.

