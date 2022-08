Francesco Totti e Ilary Blasi, l’incontro a Sabaudia: rapporti tesi

Francesco Totti e Ilary Blasi ancora al centro del gossip durante l’estate 2022, i rumors sulla loro separazione non accennano a placarsi. Dopo l’annuncio della rottura la nota ed amata conduttrice si è concessa una vacanza in Tanzania con i figli e la sorella. Al ritorno si è recata nella villa di famiglia a Sabaudia, dove ogni anno si recava con l’ex calciatore e i loro figli per trascorrere le vacanze estive.

Di recente alcuni amici hanno svelato che lei è così attiva sui social dopo la separazione dal ‘Pupone’ perché non vuole mostrarsi fragile. Hanno poi aggiunto che la Blasi non vuole apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito perché vuole far sapere a tutti quanto invece è tosta. Il Corriere della Sera ha fatto sapere che Ilary Blasi e Francesco Totti dopo settimane in cui sono rimasti lontani si sono rivisti a Sabaudia, dopo giorni di vacanza e relax lei ha lasciato la villa all’ex capitano della Roma. Adesso toccherebbe a lui restare nella villa insieme ai figli.

Stando a quanto detto dal noto quotidiano tra i due sarebbe subito calato il gelo, tra le varie cose si legge: “Lei che se ne va, lui che arriva, evitando ogni incontro, nemmeno il tempo di scambiarsi le chiavi di casa e un freddo arrivederci.” Sembra quindi che al momento siano davvero tesi i rapporti tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo la separazione riusciranno ad avere un rapporto sereno per il bene dei loro figli? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire che piega prenderà il loro rapporto.

LEGGI ANCHE -> Ilary Blasi e Totti, parla l’amico: “Lei strafottente, lui furioso…”