Ilary Blasi e Totti, parla l’amico: “Lei strafottente, lui furioso…”

Sembra che dopo la separazione Ilary Blasi e Francesco Totti siano ai ‘minimi termini’. A farlo sapere è stato l’amico Alex Nuccetelli in un’intervista concessa al Corriere della Sera. A detta sua il fatto che lei abbia un atteggiamento strafottente e che resta in vacanza mentre gli avvocati aspettano di avviare la pratica di separazione non aiuta.

All’amico l’ex calciatore della Roma avrebbe detto di sentirsi in pace con se stesso perché se guarda indietro e si fa un esame di coscienza ripensando a lui e Ilary sente di averle dato tutto ciò che poteva e tutto ciò che aveva. Alex Nuccetelli ha poi rivelato che Francesco Totti si è infuriato quando ha scoperto che la moglie avrebbe assunto un investigatore privato per pedinarlo. A farlo arrabbiare anche il fatto che Ilary Blasi ha coinvolto la figlia Isabel nel ruolo di spia involontaria dei suoi tradimenti. In merito a ciò ha detto: “Lo ha letteralmente fatto infuriare, tanto che sarebbe pronto a sfogare pubblicamente la sua rabbia”.

Sembra quindi che i rapporti tra Francesco Totti e Ilary Blasi al momento siano tutt’altro che sereni, nessuno dei due però ha ancora rotto il silenzio per svelare come stanno davvero le cose tra loro dopo l’annuncio della separazione.

