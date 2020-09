Marcianise, picchia e maltratta la moglie per 14 anni: 36enne ai domiciliari

È finalmente finito l’incubo di una donna di 39 anni, picchiata e maltrattata da molti anni dal marito violento, un uomo di 36 anni, i maltrattamenti avvenivano all’interno della loro abitazione a Marcianise, comune della provincia di Caserta in Campania. L’uomo, in seguito ad un litigio scoppiato per futili motivi tra le mura domestiche, ha aggredito con violenza la moglie.

Stanca di essere picchiata e insultata dall’uomo, la vittima ha approfittato di un momento di distrazione del marito e si è chiusa in bagno, così lui non poteva più toccarla. Da lì ha allarmato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In seguito alla segnalazione della donna, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise si sono precipitati a casa della coppia. Non appena sono entrati in casa, la donna è uscita dal bagno ed è corsa verso gli agenti per sfuggire alle botte del marito. Il 36enne era in evidente stato di agitazione.

A causa delle percosse del marito violento, la donna aveva chiari segni di escoriazioni sul viso e sulle braccia. Ai carabinieri ha confessato che non era la prima volta che l’uomo la picchiava. Agli agenti ha detto che i maltrattamenti e i comportamenti persecutori andavano avanti da ben quattordici anni. Il 36enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato poi condotto agli arresti domiciliari in una casa diversa da quella in cui viveva con la moglie.