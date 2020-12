Nichelino, prende la moglie a calci: la maltrattava da 12 anni, arrestato

La violenta vicenda si è svolta domenica 29 novembre a Nichelino, comune della città di Torino. Dopo una lite scoppiata tra le mura domestiche, un uomo di 56 anni si è scagliato con violenza contro la moglie, l’ha colpita con violenti calci. In preda alla disperazione e alla paura la donna è uscita nel balcone di casa e ha iniziato a gridare per chiedere aiuto.

Sentendo le urla disperate della vittima sono stati i vicini di casa della coppia ad allarmare le forze dell’ordine. In seguito alla segnalazione di lite in famiglia, immediato è stato l’intervento dei carabinieri sul luogo della violenta vicenda avvenuta nei giorni scorsi a Nichelino. Giunti sul posto gli agenti hanno trovato la donna terrorizzata e in lacrime, il loro intervento ha evitato che la situazione degenerasse ancora. Ai carabinieri la vittima ha raccontato che non era la prima volta che il marito violento la picchiava. I maltrattamenti andavano infatti avanti da 12 anni. L’uomo la maltrattava spesso anche davanti alla figlia, fino ad ora però non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo per paura.

Il 56enne era finito agli arresti domiciliari lo scorso giugno, da quel momento era diventato sempre più aggressivo e violento nei confronti della moglie. Dopo la confessione della donna, l’uomo è stato arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.