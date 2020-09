Ercolano: 56enne picchia e minaccia la moglie dopo una lite: arrestato

La violenta vicenda è avvenuta ad Ercolano, comune della città di Napoli. Un uomo di 56 anni, dopo una lite scoppiata per futili motivi tra le mura domestiche, si è scagliato con violenza contro la moglie. In preda alla furia l’uomo ha minacciato di morte la donna, l’ha poi presa a pugni e schiaffi.

Ad allarmare le forze dell’ordine sono stati alcuni vicini di casa della coppia, dopo aver sentito le urla e le richieste di aiuto provenire dal loro appartamento. I carabinieri in seguito alla segnalazione si sono precipitati sul luogo della violenta vicenda avvenuta ad Ercolano. Giunti sul posto hanno trovato l’uomo molto agitato, la moglie era terrorizzata e in lacrime. Il 56enne non si è calmato nemmeno dopo aver visto gli agenti, ha infatti continuato ad insultare e minacciare la moglie anche davanti ai carabinieri. La vittima ha raccontato agli agenti che dopo una lite il marito l’aveva presa a schiaffi e pugni.

La moglie dell’uomo violento è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie a causa delle percosse subite. Il 56enne è stato invece arrestato con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia. Dopo l’arresto l’uomo è stato portato in carcere. La donna potrà finalmente tornare a vivere serenamente la sua vita, senza avere più paura di essere maltrattata e picchiata dal marito violento.