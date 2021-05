Regina Elisabetta ed Harry ai ferri corti: ecco perché la sovrana è furiosa

Nei giorni scorsi il Principe Harry ha rilasciato nuove inedite dichiarazioni ospite di Oprah Winfrey nella trasmissione The me you can’t see, sembra che le sue parole abbiano fatto infuriare la Regina Elisabetta. Ancora una volta il Duca di Sussex si è scagliato duramente contro la Royal Family. Tra le varie cose ha accusato il padre Carlo di essere una persona insensibile.

Alla conduttrice il Principe Harry ha raccontato che il padre avrebbe detto a lui e al fratello che anche loro avrebbero dovuto soffrire dal momento che lui da ragazzo ha sofferto. Il loro è sempre stato un rapporto difficile che è peggiorato dopo la morte della madre, Lady Diana. Dai 28 ai 32 anni il duca di Sussex ha rivelato di aver vissuto un periodo devastante della sua vita. Faceva abuso di alcool e droga a causa del grande dolore che provava. Lui non ha mai accettato la morte della madre, non sopportava che non fosse stata fatta giustizia e non sopportava più i paparazzi e la vita reale. Riferendosi ai fotografi e al giorno in cui la madre è morta ha detto: “Le stesse persone che l’hanno inseguita nel tunnel, l’hanno fotografata in punto di morte sul sedile di quella macchina.”

LEGGI ANCHE -> Le nuove rivelazioni del principe Harry a Oprah Winfrey: la verità sul suo passato

Il principe Harry attacca ancora la Royal Family, la Regina Elisabetta è furiosa

Per anni è stato male e si è rivolto a molti medici per stare meglio. Le cose però hanno iniziato a migliorare quando ha incontrato Meghan Markle. Il suo incubo lo ha però vissuto anche l’ex attrice, la Royal Family non l’ha mai davvero accettata. Le dichiarazioni del Principe Harry non sembrano essere andate giù alla Regina Elisabetta. Stando ai tabloid per lei e il principe Carlo il Duca di Sussex è tornato ad essere la ‘pecora nera’ della famiglia. Come quando da ragazzo si rendeva protagonista di molti scandali. Intanto, si dice che il rapporto della Regina con il nipote William si è fortificato. A quanto pare la sovrana ha apprezzato il modo in cui ha reagito alle accuse del fratello, cioè con “dignitosa e affettuosa indifferenza”.

LEGGI ANCHE -> Principe Harry, il colloquio con la regina Elisabetta prima di ritornare negli Usa: cosa si sono detti