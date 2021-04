Regina Elisabetta, dopo la morte del marito un altro doloroso addio

Dopo la morte del Principe Filippo la Regina Elisabetta si è ritrovata a fare i conti con un nuovo e grande dolore, la morte di Sir Michael Oswald. L’uomo è morto lo scorso sabato, 17 aprile 2021, proprio nel giorno dei funerali del duca di Edimburgo. Da oltre cinquant’anni era uno dei collaboratori della Royal Family ed era un caro amico della sovrana.

Molti tabloid britannici pensano che l’ennesimo dolore provato dalla Regina Elisabetta potrebbe farle prendere la decisione non di abdicare ma almeno di rinunciare agli incarichi ufficiali. Se così fosse la gestione della monarchia spetterebbe al figlio Carlo, l’erede al trono. Ad oggi sembra certo che la sovrana non abbia nessuna intenzione di abdicare, per l’incoronazione il principe di Galles dovrà quindi attendere ancora.

Intanto, i media anglosassoni fanno sapere che Carlo insieme al figlio William si starebbe organizzando per mettersi al capo di una sorta di reggenza. Dopo i funerali del Principe Filippo in molti si aspettavano che la Regina Elisabetta si confrontasse con il nipote Harry per parlare del loro rapporto dopo l’intervista shock rilasciata insieme alla moglie Meghan Markle nelle scorse settimane. La sovrana non ha però voluto incontrare il figlio e i nipoti William ed Harry. Non è certo un periodo facile per lei dopo la morte del marito, i due hanno trascorso quasi tutta la loro vita insieme.