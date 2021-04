Si sono svolti nel pomeriggio di sabato 17 aprile i funerali del Principe Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta. A radunarsi nella Cappella San Giorgio del Castello di Windsor sono stati i 30 invitati, distanziati e tutti con mascherina in volto per rispettare le norme sanitarie in atto. Erano ovviamente presenti: la Regina, il Principe Carlo con Camilla, il nipote William accompagnato dalla consorte Kate, Harry che invece non aveva al suo fianco Meghan Markle, il Principe Andrea con le figlie Eugenia e Beatrice e i rispettivi mariti.

Ha suscitato molta tenerezza un biglietto poggiato sulla bara del duca. Forse una lettera lasciata dalla sovrana, portava la firma di “Lilibet“, l’affettuoso soprannome con cui lui era solito chiamarla.

La cerimonia dei funerali del Principe Filippo

Per espressa volontà del Principe Filippo non è stato celebrato un funerale di Stato. Come anche avere la bara disegnata da lui stesso trasportata dalla macchina Land Rover che ha utilizzato per una vita intera.

La cerimonia dei funerali del Principe Filippo ha avuto inizio alle 15:00, quando in Gran Bretagna si è tenuto un minuto di silenzio per dare l’addio ufficiale. Il corteo funebre è stato seguito dalla Regina Elisabetta a bordo di una Bentley e dalla processione a piedi del resto della Famiglia Reale. Come previsto, non erano uno a fianco all’altro i nipoti William e Harry, tra di loro il cugino Peter Phillips.

Quasi pace tra William e Harry

Dopo lo scandalo Megxit e la recente intervista rilasciata a Oprah Winfrey da Harry e Meghan, il mondo attende con tanta curiosità una eventuale pace tra il duca di Sussex e la Famiglia. E a proposito di questo, nonostante siano rimasti separati durante tutto il tempo, i due fratelli dopo il funerale sono stati immortali a parlare.

Sono quindi smentite le voci che ipotizzavano non si sarebbero neanche degnati di uno sguardo, complice il momento di raccolta dove l’unico pensiero era per il nonno. Pare che a fare da “paciere” sia stata Kate Middlenton, moglie di William, che è stata ripresa insieme a loro mentre rientravano a piedi al Castello. Molti sperano che questo possa essere un primo passo verso la riappacificazione. Inoltre, il Principe Harry potrebbe fermarsi ancora qualche giorno in Gran Bretagna per essere vicino alla Regina Elisabetta in occasione del suo 95° compleanno del 21 aprile.

