Principe Filippo, ecco dove resterà il corpo fino alla morte della Regina

Il Principe Filippo è morto lo scorso 9 aprile 2021 all’età di 99 anni nel Castello di Windsor. Tra pochi mesi avrebbe compiuto 100 anni, era nato il 10 giugno 1921 a Corfù. Tramite una nota diffusa da Buckingham la regina Elisabetta ha espresso profonda tristezza per la perdita ‘dell’amato marito, era il suo punto di riferimento da quasi tutta la vita. I due avevano festeggiato 73 anni di matrimonio lo scorso novembre. In passato in più occasioni la sovrana lo aveva definito la sua roccia, senza di lui non avrebbe sopportato così bene il peso che la corona spesso comporta.

La bara del duca di Edimburgo è stata realizzata ben trent’anni fa con la quercia inglese ed è rivestita di piombo. I reali britannici vengono sempre seppelliti in bare ricoperte di piombo in modo da salvaguardare il corpo per più tempo possibile. La bara di Lady Diana pesava un quarto di tonnellata. Il Principe Filippo verrà sepolto insieme alla Regina Elisabetta a Frogmore Gardens nella cappella commemorativa quando anche la sovrana passerà a miglior vita. Fino a quel momento, la sua bara rimarrà nella Volta Reale.

Ecco quando e dove si svolgeranno i funerali del Principe Filippo, pianificò lui il cerimoniale quando era ancora in vita

I funerali del Principe Filippo si svolgeranno nella giornata di sabato 17 aprile 2021 a Windsor nella cappella di San Giorgio. Il cerimoniale lo aveva pianificato lui stesso nei minimi dettagli quando era ancora in vita. La sua bara sarà trasportata dalla Land Rover modificata, su questa ci sarà una singola corona di fiori, il cappello della sua divisa, la bandiera personale e la sua spada.

