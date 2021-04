Harry a Londra per i funerali del Principe Filippo senza Meghan Markle

Il principe Harry è tornato a casa per partecipare ai funerali dell’amato nonno, il principe Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile, che si svolgeranno sabato 17 aprile nella cappella di St George, nel Castello di Windsor.

Secondo i media britannici, Harry è atterrato all’aeroporto londinese di Heathrow con un volo British Airways proveniente da Los Angeles alle 13:15 di domenica.

Il Daily Mail ha riferito che il duca di Sussex è in quarantena a Nottingham Cottage. La sua casa ufficiale, Frogmore Cottage, è ora abitata dalla principessa Eugenie e dal marito Jack Brooksbank.

Harry a Londra per i funerali del nonno: Meghan Markle è assente

Meghan Markle, incinta di una bambina, e il figlio Archie sono rimasti negli Stati Uniti.

La sua assenza, in un momento così delicato per Harry, è considerata dagli esperti come un segnale di una prima incrinatura nel rapporto della coppia, alimentando così nuovamente le voci di un possibile divorzio tra i due.

Secondo fonti vicine ai Sussex, invece, Meghan avrebbe voluto essere al fianco di Harry, ma i medici le hanno sconsigliato di viaggiare dato che è al sesto mese di gravidanza.

Per Harry si tratta del primo ritorno a casa dopo un anno, dopo l’intervista scandalo e aver lasciato gli incarichi reali nel marzo 2020.

L’omaggio di Harry e Meghan al principe Filippo

Dopo la morte di Filippo, il sito web di Harry e Meghan si è trasformato in una pagina in suo ricordo, con messaggio in suo onore: “Nell’amato ricordo di Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo. 1921-2021. Grazie per il tuo servizio, mancherai molto“.

Anche dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti, Harry è riuscito a mantenere uno stretto legame col nonno.