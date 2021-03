Harry, conversazioni improduttive con Carlo e William dopo l’intervista

Dopo l’intervista shock rilasciata da Harry e Meghan Markle contro la Royal Family il Duca di Sussex ha parlato con il fratello William e con il padre. Il suo scopo era quello di cercare di ridurre i loro attriti. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato Gayle King. La giornalista, che è anche molto amica dell’ex attrice di Suits, ha fatto sapere che la loro conversazione non ha avuto però un esito positivo.

A CBS This Morning la giornalista ha rivelato di aver chiamato i Sussex per chiedere loro come stessero. Ha così appreso che Harry si era già messo in contatto con William e Carlo ma non sono state conversazioni molto produttive. A detta sua una riconciliazione con la Royal Family non sembra essere vicina. Gayle King ha fatto poi sapere che nonostante l’esito sia Harry che Meghan Markle sono felice che ci sia stato un contatto con i Windsor.

Tra le varie cose I Sussex hanno accusato la Royal Family di razzismo. Dopo ciò che hanno detto la Regina Elisabetta ha fatto sapere che la cosa verrà presa sul serio dalla famiglia reale. Ha poi detto che sarà affrontata in privato. La giornalista ha svelato che a Harry e Meghan Markle da molto fastidio che le indagini sulle accuse saranno svolte in privato invece sul conto della Duchessa di Sussex permette ancora che vengano diffuse cattiverie e falsità pubbliche.

Stando a ciò che ha detto Gayle King l’unica cosa che i Sussex volevano era che i membri della famiglia reale fermassero tutte le falsità e le cattiverie diffuse sul conto di Meghan Markle dalla stampa britannica. Di recente alcuni assistenti reali hanno accusato l’ex attrice di bullismo. La giornalista ha difeso l’amica dicendo: “Chiunque abbia lavorato con Meghan potrebbe dire esattamente com’è: una persona molto dolce e premurosa».