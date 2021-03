Meghan Markle, confessione shock: “Pensai al suicidio…”

Meghan Markle e il marito Harry hanno rilasciato rivelazioni scioccanti in un’intervista concessa a Oprah Winfrey. Dichiarazioni che in molti attendevano da tempo e che hanno lasciato tutti senza parole. I Sussex hanno rivolto pesanti accuse alla Royal Family rivelando perché hanno deciso di non farne più parte. Tante sono state le cose dette, ma a stupire sono state soprattutto alcune confessioni dell’ex attrice.

La duchessa di Sussex ha confessato di aver addirittura pensato di togliersi la vita quando faceva ancora parte della Royal Family. Tanta è stata la sofferenza provata, anche a causa del razzismo dei membri reali. Meghan Markle ha raccontato che molti di loro temevano il colore della pelle che il figlio Archie avrebbe avuto. A detta sua tante sono state le conversazioni in merito a quanto scura sarebbe potuta essere la sua pelle alla nascita. Mentre era incinta le dissero che al figlio non sarebbe spettato né un titolo né sicurezza. Ha poi aggiunto che la famiglia reale era contraria al fatto che il figlio sarebbe stato un principe e non volevano nemmeno che ricevesse protezione. La moglie di Harry ha fatto poi sapere di non essere stata in silenzio, l’hanno silenziata.

Meghan Markle svela di aver pensato al suicidio, stava male e non voleva più vivere

Meghan Markle si è lasciata poi sfuggire un altro retroscena choc, a causa della sofferenza che provava per colpa della Royal Family pensò al suicidio. Lei stessa ha raccontato che fu un periodo terribile ed è per questo che pensò di togliersi la vita. Più volte chiamò l’istituzione che organizza le vite dei reali, The Institution, per chiedere aiuto. Dopo aver capito che voleva uccidersi voleva andare in ospedale ma non glielo permisero perché a detta loro avrebbe danneggiato la loro istituzione. I suoi erano pensieri terrificanti, reali, chiari e costanti. Ha poi aggiunto: “Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto. Mi vergognavo a dirlo a Harry. Sapevo che se non glielo avessi detto, l’avrei fatto. Non avevo più voglia di vivere”.