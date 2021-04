Prima di rientrare in California, dove attualmente vive con la moglie, il principe Harry ha avuto la possibilità di svolgere un colloquio in privato con la regina Elisabetta. A rivelarlo è stato Omid Scobie, amico di Meghan Markle e autore del libro Finding Freedom, la discussa biografia sul duca e la duchessa di Sussex, pubblicata lo scorso agosto.

Il ritorno del principe Harry in Inghilterra

Dopo l’intervista rilasciata dalla coppia alla nota giornalista televisiva, Oprah Winfrey, c’è stato un primo riavvicinamento tra il principe Harry e la famiglia reale. Volato in Inghilterra per partecipare al funerale del nonno, lo stesso ha poi deciso di non soffermarsi a lungo nella sua terra natale, saltando così il compleanno della regina Elisabetta. Quest’ultima, unica vaccinata della famiglia, non ha previsto alcun tipo di festeggiamento con gli altri familiari. Per questo motivo, il nipote è ritornato dalla moglie Meghan Markle nella loro villa di Montecito, in California, sottoponendosi già al periodo di quarantena.

Le dichiarazioni di Omar Scobie

Durante il suo periodo in Inghilterra, Harry ha incontrato la nonna in due occasioni, come raccontato da Scobie. “Il suo viaggio – scrive il Daily Mail – aveva lo scopo di rendere omaggio al nonno e di stare vicino a sua nonna e ai suoi parenti. Si è trattato, quindi, di un soggiorno concentrato sulla sua famiglia“: queste le dichiarazioni rilasciate dall’autore libro. Che ha poi proseguito: “Sabato scorso è riuscito a rompere il ghiaccio, in vista di future conversazioni, ma le questioni più importanti non sono state affrontate in profondità. La famiglia si è semplicemente concentrata sui temi del momento“.

Un primo confronto, dunque, quello avvenuto tra Harry e Sua Maestà la regina, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dai duchi di Sussex contro la famiglia reale in diretta televisiva. Inoltre, sempre durante il suo breve soggiorno in Inghilterra, il duca ha avuto un piccolo riavvicinamento anche con il fratello William e il padre Carlo, entrambi presenti al funerale del defunto principe Filippo.