La regina Elisabetta è positiva al Coronavirus

La regina Elisabetta II è risultata positiva al Coronavirus, come confermato ufficialmente da Buckingham Palace con una nota ufficiale.

“Sua Maestà sta vivendo lievi sintomi simili al raffreddore, ma prevede di continuare compiti leggeri a Windsor nella prossima settimana. Continuerà a ricevere cure mediche e seguirà tutte le linee guida appropriate“, si legge.

Pochi giorni fa anche il principe Carlo e la moglie Camilla sono risultati positivi e si trovano in autoisolamento.

La positività di Carlo ha da subito suscitato preoccupazioni per lo stato di salute della sovrana, vaccinata con tre dosi e in contatto diretto con il figlio due giorni prima del test.

La regina Elisabetta ha sintomi lievi

Il tabloid britannico “The Sun” ha fin da subito diramato la notizia.

The Queen has tested positive for Covid https://t.co/6ouyle2nmY — The Sun (@TheSun) February 20, 2022

In base a fonti vicine alla sovrana, la novantacinquenne monarca del Regno Unito – che aveva da poco ripreso le udienze di persona – nei giorni scorsi si sarebbe lamentata con un collaboratore di avvertire una lieve rigidità muscolare.

L’annuncio della positività di Elisabetta II arriva dopo poche settimane dal suo Giubileo di Platino: 70 anni sul trono, dal 6 febbraio 1952.

Infiniti i messaggi di pronta guarigione

Non finiscono di arrivare i messaggi di vicinanza e pronta guarigione per la sovrana.

Primi tra tutti i principali esponenti politici britannici e i leader di tutti i partiti.

Il Primo Ministro, Boris Johnson, in un tweet ha scritto di essere “sicuro di parlare per tutti nell’augurare a Sua Maestà la Regina una piena guarigione dal Covid e il rapido ritorno a una salute buona e vibrante“.

Tra i messaggi via Twitter, per manifestare solidarietà e vicinanza verso la sovrana, anche il Ministro della Sanità, Sajid Javid, il Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, e il numero uno dell’opposizione laburista in Parlamento, Keir Starmer.

Boris Johnson si appresta anche ad annunciare la fine dell’obbligo dell’autoisolamento degli infetti.

Si attende per domani la conferma della revoca per l’Inghilterra di tutte le misure che limitano le libertà pubbliche. Downing Street conferma: “Dalla fine della prossima settimana i positivi non saranno obbligati a autoisolarsi“. Johnson ha detto alla Bbc che serve un cambiamento di approccio spiegando che d’ora in poi va incoraggiata la responsabilità individuale.