United Airlines: licenziamenti in corso per 593 dipendenti no vax

593 dipendenti della compagnia aerea United Airlines perderanno il lavoro.

La compagnia, che all’inizio di agosto ha chiesto a tutti i suoi dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il Covid-19, avvierà un processo di licenziamento con una procedura negoziata con i sindacati.

Il motivo del licenziamento è la mancata prova della somministrazione del vaccino.

Ha spiegato che altri 2mila impiegati, pari a circa il 3% dei 67mila totali, hanno richiesto una esenzione medica o religiosa.

United Airlines ha riferito che i dipendenti a cui è concessa l’esenzione saranno messi in congedo dal 2 ottobre, mentre gli altri avranno cinque settimane per ottenere il vaccino o saranno licenziati.

United Airlines: le dichiarazioni

“Abbiamo richiesto le vaccinazioni per tutti i dipendenti United con sede negli Stati Uniti per un semplice motivo: garantire la sicurezza dei nostri dipendenti“.

Queste le dichiarazioni del capo dell’azienda, Scott Kirby e il funzionario alle relazioni pubbliche, Brett Hart.

“La verità è che tutti sono più al sicuro quando tutti sono vaccinati ed è necessario perché il vaccino funzioni“, hanno aggiunto.

“E’ stata una decisione incredibilmente difficile, ma garantire la sicurezza della nostra squadra è sempre stata la nostra priorità“, concludono i funzionari.

Le disposizioni

La compagnia metterà le persone con l’esenzione religiosa in congedo non retribuito e quelli concessi esenzioni mediche in congedo medico con qualche forma di compensazione.

Questa compagnia è l’unica degli Stati Uniti che impone il vaccino.

American Airlines e Southwest Airlines hanno entrambi incoraggiato i vaccini

Delta Airlines, ad esempio, prevede di iniziare a far pagare i dipendenti non vaccinati un supplemento di 200 dollari ogni mese, a partire dal 1 novembre.

L’Occupational Safety and Health Administration è prossimo a sviluppare una regola che richieda alle aziende con almeno 100 dipendenti di adottare la vaccinazione o programmi di test settimanali.

Si parla di sanzioni fino a 14.000 dollari per ogni tipo di violazione.

Le regole di Joe Biden

L’amministrazione di Joe Biden ha previsto ingenti multe per le aziende che non si atterranno alle disposizioni anti Covid.

Si parla di cifre fino a 13600 dollari -e test settimanali obbligatori come alternativa al vaccino.

“L’esperienza dice che questi provvedimenti spingono i dipendenti a farsi vaccinare“, ha detto Laura Boudreau, professore alla Columbia University che studia le questioni del lavoro.

