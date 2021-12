Midwest, 90 vittime per il tornado. Biden: “Una tragedia”

La violenza dei tornado è tornata a colpire nel Midwest degli USA.

Al momento il bilancio parla di 90 vittime accertate, tra cui molti bambini, in quasi tutta la nazione.

Purtroppo i numeri sono destinati ad aumentare, in quanto sono ancora moltissime le persone che risultano disperse.

Colpiti 6 stati, in cui interi centri abitati sono stati devastati così come alcuni praticamente frasi al suolo, come la città di Mayfield, in Kentucky, lo Stato più colpito dove 80 sono state le vittime.

Oltre al Kentucky colpiti gravemente l’Illinois, il Tennessee, l’Arkansas, il Missouri, il Mississippi.

“Ormai speriamo solo nei miracoli” ha detto Andy Beshear

Il Governatore del Kentucky, Andy Beshear, è apparso molto scosso dopo le notizie tragiche delle ultime ore.

“Tutto è stato distrutto, le nostre chiese, i nostri tribunali, le nostre case. Il nostro sistema idrico non funziona più e non c’è corrente elettrica. E’ il tornado più devastante della nostra storia. Il livello di devastazione è qualcosa che non si era mai visto”, ha dichiarato.

Successivamente, ha aggiunto un commento su Twitter: “Oggi il Kentucky è assolutamente unito. Siamo uniti alla nostra gente; uniti per trovare e salvare il maggior numero possibile di persone; uniti per addolorarci; e uniti per essere qui per le nostre famiglie colpite, non solo oggi, ma negli anni a venire per ricostruire insieme“.

Today Kentucky is absolutely united. We are united with our people; united to find and rescue as many as possible; united to grieve; and united to be here for our impacted families – not just today, but in the years to come so that we can rebuild together. pic.twitter.com/kWOz5hnqNN — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 11, 2021

Midwest: le parole di Joe Biden

“I tornado che si sono abbattuti sul Southwest e sul Midwest rappresenta una delle tragedie peggiori nella storia degli Stati Uniti. E ancora non sappiamo l’esatto numero di vittime e l’entità dei danni“, ha detto Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti.

Biden ha inoltre promesso la massima assistenza possibile alle aree devastate, che ha promesso di visitare.

“Sebbene l’impatto del cambiamento climatico sullo straordinario fenomeno atmosferico non sia chiaro, sappiamo tutti che tutto è più intenso quando il clima si riscalda, tutto“, ha aggiunto.

Distrutto il magazzino di Amazon nell’Illinois

Si cercano persone anche nel magazzino di Amazon a Edwardsville, Illinois, dove il bilancio delle vittime è salito a sei.

“Abbiamo identificato 45 persone che sono uscite sane e salve dall’edificio. Una di queste ha dovuto essere trasportata in aereo in un ospedale regionale per le cure, e sei vittime“, ha detto James Whiteford, il capo dei vigili del fuoco di Edwardsville, Illinois.

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, si è detto “affranto per le tragiche notizie di Edwardsville“.

Su Twitter ha poi aggiunto: “Abbiamo il cuore spezzato per la perdita dei nostri compagni di squadra e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le loro famiglie e i loro cari“.