Terrorismo e Covid19: USA sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca

Il Dipartimento di Stato americano, in una nota, ha invitato i cittadini ad evitare viaggi in Germania e Danimarca, per terrorismo e contagi da Covid19.

Entrambi i Paesi sono ad un livello di allerta 4, cioè “do not travel“, il più alto a causa della diffusione del virus.

L’avviso del Dipartimento di Stato spiega che i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno emesso l’allerta.

“Il rischio di contrarre il virus e di riportare sintomi gravi si riduce per chi è pienamente vaccinato con vaccini autorizzati dalla Fda“, si legge.

Allerta massima in Germania per attacchi terroristici.

“Gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Germania”, si legge nell’avviso, “i terroristi possono attaccare con poco o nessun preavviso prendendo di mira località turistiche, hub dei trasporti, mercati e centri commerciali, hotel, club, ristoranti, luoghi di culto aeroporti e altre aree pubbliche“.

Terrorismo e Covid19: peggiora la situazione in Germania

La situazione sanitaria dovuta al Coronavirus continua a destare preoccupazione in Germania.

Il Paese si trova nel pieno della quarta ondata.

Il Robert Koch Institut ha rilevato nelle ultime ore il più alto tasso di incidenza settimanale di contagi dall’inizio della pandemia: 399,8 casi ogni 100mila abitanti.

Il numero è altamente preoccupante, a testimonianza che la nuova ondata non è destinata ad affievolirsi.

A conferma di questo i dati giornalieri tedeschi: registrati 45.326 casi e 309 vittime solo nelle ultime 24 ore.

Le drammatiche parole del Ministro della Salute tedesco

Durissime le parole del Ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn.

“Probabilmente entro la fine di questo inverno, come a volte si dice cinicamente, praticamente tutti in Germania saranno vaccinati, guariti o morti”, ha dichiarato Spahn nel corso di una conferenza stampa a Berlino.

“Con grande probabilità le persone non vaccinate contrarranno il coronavirus”, ha aggiunto.

“Ecco perché raccomandiamo così urgentemente la vaccinazione. Si arriva sempre all’immunità: la domanda è se raggiungerla tramite la vaccinazione o tramite infezione“, ha così concluso.