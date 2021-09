In queste ore, in Irlanda, sta facendo discutere il caso del paziente 67enne Joe McCarron, convinto il 14 settembre dall’attivista no vax Antonio Mureddu a lasciare l’ospedale.

Ricoverato in un struttura della contea di Donegal per il Coronavirus, è andato via contro il parere dei medici, per poi morire pochi giorni dopo in seguito a un aggravamento della malattia.

In un video diffuso su internet Mureddu aiuta l’uomo a lasciare il reparto Covid del Letterkenny University Hospital mentre i medici cercano di convincere il paziente a non andarsene.

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

Antonio Mureddu: ecco cos’è successo

Nelle immagini del video diffuso si vede Mureddu accanto a un letto ospedaliero che dà indicazioni al suo conoscente riguardo le modalità di uscita.

“Metti i pantaloni, andiamo a casa, sei al sicuro. La sua roba è lì? Puoi prenderla?“, dice Mureddu nel video.

“Lei ha diritto di fare quello che vuole ma non credo che niente di quello che lui le sta dicendo sia vero. Lei fa fatica a respirare e noi vorremmo che lei restasse per aiutarla“, rispondono i medici del reparto parlando con il paziente.

A queste parole interviene nuovamente l’attivista: “Se resti ti uccideranno. Questa gente non ti aiuterà. Ho le mie ragioni. Meglio morire a casa propria che morire qui. Morirà con noi”.

L’uomo riesce così nel suo intento e porta via il paziente.

Secondo quanto riporta l’Irish Times, il giorno seguente McCarron è stato nuovamente ricoverato ma inutilmente: l’uomo, nei giorni successivi, è morto e al momento c’è un’indagine in corso.

Chi era Joe McCarron

Padre Eddie Gallagher, durante il funerale dell’uomo, ha detto: “Questo è un giorno molto triste e pensiamo alle persone in lutto che hanno il cuore spezzato in questo giorno. Il miglior regalo, l’unico regalo che possiamo fare a Joe McCarron oggi sono le nostre preghiere“.

Joe McCarron è stato sepolto nella sua città natale di Dungloe, nel cimitero di Maghery.

L’uomo, nato nel 1954, era un ex DJ radiofonico molto noto a Dungloe.

Un portavoce della famiglia ha detto che, dopo il suo ritorno in ospedale, la moglie voleva scusarsi con il personale ospedaliero, criticando coloro che lo hanno aiutato, definendoli “sconsiderati”.

“Non hanno aiutato in alcun modo il recupero del mio Joe. Incoraggiamo tutti a seguire i giusti consigli dei medici“, ha detto la donna.