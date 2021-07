Coronavirus, Gran Bretagna: stop alle restrizioni dal 19 luglio

La Gran Bretagna si prepara ad allentare le restrizioni per il Coronavirus, nonostante l’aumento dei contagi a causa del diffondersi della variante indiana.

Attese le dichiarazioni del premier Boris Johnson sulla revoca prevista per il 19 luglio.

In una conferenza stampa prevista per oggi pomeriggio a Downing Street, Johnson evidenzierà il successo della campagna vaccinale, con l’86% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose.

Nel discorso si sottolineerà che “la pandemia non è finita e i casi sono destinati ad aumentare» per via della variante indiana“.

Coronavirus: attesa per le parole di Boris Johnson

Il Premier, nell’attesissimo discorso, annuncerà lo stop alle restrizioni dal 19 luglio.

Coloro che avranno completato il processo vaccinale potranno recarsi in paesi in cui la situazione epidemiologica è meno grave. L’uso della mascherina diventerà volontario all’interno della maggioranza degli spazi e non sarà necessario per le persone vaccinate isolarsi se entrati in contatto con una persona positiva.

Secondo quanto riporta il Guardian non tutti sono favorevoli alla rimozione delle restrizioni.

Secondo la comunità scientifica, c’è è il rischio di costruire “nuove fabbriche di varianti”, a seguito dei 24.248 nuovi casi positivi, registrati ieri.

I dati nel Regno Unito

I dati dei contagi in Gran Bretagna crescono vertiginosamente a causa della variante Delta.

Se la diffusione della variante Delta porterà ad un aumento dei contagi, si potrebbe comunque assistere a una nuova emergenza sanitaria.

Per questo l’Oms ha invitato a non abbassare la guardia in Europa dove, dopo settimane di calo, il numero dei nuovi positivi è tornato a crescere.

I dati confermano il successo della campagna vaccinale e dimostrano chiaramente “l’importanza di ricevere entrambe le dosi di vaccino“, ha precisato Jenny Harries, Capo della Uk Health Security Agency, l’agenzia per la sicurezza sanitaria nel Regno Unito.