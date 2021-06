Kim Jong-un ammette: “grave incidente” legato al Covid19

L’agenzia di stampa nordcoreana KCNA ha scritto che durante una riunione del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori, il dittatore Kim Jong-un ha denunciato un “grave incidente” legato alla pandemia da Coronavirus.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa, il leader ha rimosso dagli incarichi alcuni funzionari di alto livello.

La KCNA non ha approfondito la natura del grave incidente, il cui annuncio segue mesi con i quali il Paese ha affermato di essere libero dal virus.

Kim Jong-un: i dati in Corea del Nord

In base agli ultimi aggiornamenti dati all’Organizzazione Mondiale della Sanità, Pyongyang non ha segnalato infezioni da Covornavirus dopo aver testato altre 735 persone.

Secondo un rapporto diffuso venerdì dall’agenzia Onu di Ginevra, gli ultimi test condotti includono 149 persone con influenza e malattie simili o “gravi infezioni respiratorie acute“. Nessuna informazione è stata fornita sulle persone messe in quarantena o rilasciate nel Paese.

Ad oggi la Corea del Nord non ha mai confermato un solo caso di Coronavirus ma di recente ha sollecitato una “allerta massima” alla luce della diffusione della variante Delta.

Le ipotesi dell’ammissione

È la seconda volta che Kim Jong-un parla pubblicamente delle difficoltà del paese.

Il 15 giugno aveva fatto un appello al Comitato Centrale per risolvere il problema della scarsità di cibo.

La carestia potrebbe essere legata proprio alle decisioni prese per contrastare la pandemia.

Per evitare la diffusione dei contagi il regime aveva deciso di chiudere i confini e di rinunciare allo scambio di beni con la Cina.

Quella chiusura non aveva bloccato soltanto le importazioni di cibo ma anche quelle di carburante e fertilizzanti essenziali per l’agricoltura.

L’obiettivo sarebbe preparare il terreno per una richiesta di aiuto alle agenzie umanitarie internazionali.

Ma si tratta solo di supposizioni, perché le informazioni sulla situazione in Nord Corea sono solo quelle che il regime vuole dare.

Comprese le recenti immagini che mostrano Kim Jong-un dimagrito e una trasmissione che ha dato voce alla preoccupazione per la sua salute.

