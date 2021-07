Coronavirus: la paziente zero è di nuovo positiva dopo un anno

Il 30 gennaio del 2020 la donna era appena rientrata da Wuhan, dove studiava al terzo anno di medicina presso l’università, ed è risultata positiva al Coronavirus.

Presentatasi all’ospedale con tosse secca e mal di gola – sebbene apparentemente non avesse avuto contatti diretti con una persona positiva al Covid – subito si prospettò la presenza del contagio avvenuto durante il viaggio in treno da Wuhan a Kunming.

Da quel momento è diventata la paziente zero indiana.

Le sue condizioni erano presto migliorate.

Dopo circa tre settimane di cure presso il Thrissur Medical College Hospital, era risultata negativa per due volte ed era stata dimessa il 20 febbraio, dopo un mese di ricovero.

La studentessa al momento è asintomatica.

Si è di nuovo sottoposta al test nei giorni scorsi in vista di un viaggio di studio a New Delhi. Nessun altro membro della sua famiglia è stato contagiato.

Coronavirus: la situazione nel Paese asiatico

Le persone morte in India a causa del Covid sono più di 411mila, in particolare per complicanze riconducibili al virus.

I contagi sono quasi 31 milioni dallo scoppio della pandemia.

Lo rende noto la Johns Hopkins University, parlando di 38.792 casi nelle ultime 24 ore e 624 decessi.

Viene così aggiornato a 30.946.074 il bilancio dei casi e a 411.408 quello delle vittime.

Il governo di Nuova Delhi afferma di aver somministrato finora 387.697.935 dosi del vaccino contro il Covid-19. 3,7 milioni solo nell’ultima giornata.