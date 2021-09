La forza dell’uragano Ida, che si è abbattuto sugli USA nelle ultime settimane, ha provocato danni incommensurabili.

Oltre un milione le persone rimaste senza elettricità.

L’uragano ha inondato gli Stati del Nord-Est e causato la morte di almeno 14 persone.

A seguito del suo passaggio in Louisiana ad agosto e nel Mississipi è approdato a New York, dove è stato lanciato lo stato di emergenza.

Almeno 45 persone le persone decedute in quattro stati nel nord-est degli Stati Uniti.

Molte di queste erano rimaste bloccate nei seminterrati delle loro abitazioni.

USA, uragano Ida: le parole del sindaco di New York

Bill de Blasio, il sindaco di New York, ha dichiarato che sulla grande mela, nel giro di poche ore, è caduta una quantità di pioggia come mai prima d’ora, criticando fortemente i meteorologi che, fino a poco prima del passaggio di Ida, avevano previsto tra i 7,5 e i 15 centimetri di pioggia nel corso della giornata.

Anche Kathy Hochul, la governatrice di New York, ha fatto dichiarazioni simili: “Non avevamo idea che tra le 20:50 e le 21:50 si sarebbe aperto il cielo portando le cascate del Niagara tra le strade di New York“.

Le dichiarazioni del Presidente Joe Biden

Joe Biden, il Presidente degli Stati Uniti, ha proclamato lo stato di emergenza anche per il New Jersey.

“Le forti piogge degli ultimi giorni e le distruzioni in Louisiana e nello stato del Mississippi sono un altro promemoria del fatto che le tempeste estreme della crisi climatica sono già in corso”.

“È una questione di vita o di morte ed è una cosa che ci riguarda tutti. È una delle più grandi sfide del nostro tempo, ma sono convinto che potremo superarla“, ha dichiarato.

La minaccia del cambiamento climatico

Certo è che negli ultimi anni gli uragani sono diventati sempre più violenti anche a causa del riscaldamento globale.

L’ipotesi condivisa dagli esperti è che la temperatura più alta nel Golfo del Messico contribuisca a far sì che piogge accumulino più energia, liberata poi sotto forma di fenomeni persistenti una volta raggiunta la costa.

Biden ha detto di volere accelerare i lavori al Congresso per approvare il piano “Build Back Better”, che prevede ingenti investimenti per ammodernare le principali infrastrutture degli Stati Uniti.