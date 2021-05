California, sparatoria a San José: almeno 8 morti e diversi feriti

Otto persone sono morte oggi in una sparatoria a San José, in California, oltre all’aggressore, che si è suicidato.

Lo ha riferito la polizia della città, secondo cui il bilancio potrebbe anche aumentare, dal momento che alcuni dei feriti sono in gravi condizioni.

La sparatoria è avvenuta presso lo scalo ferrovia leggera.

Il sito del Mercury News, il giornale di San Josè, cita una televisione che, riportando la testimonianza della madre di un dipendente dalla Vta, ha detto che la sparatoria sarebbe avvenuta durante una riunione sindacale nel quartier generale della Valley Transportation Authority.

Tutte le persone coinvolte sarebbero infatti dipendenti della Vta.

California: il killer della sparatoria

L’uomo che ha sparato aveva prima dato fuoco alla sua casa.

Le stesse fonti affermano che l’aggressore, che aveva circa 50 anni, si sarebbe suicidato dopo la sparatoria.

La polizia ha trovato diverse armi e munizioni nella sua abitazione.

Secondo le fonti del giornale californiano, vi sono anche alcune indicazioni che la sparatoria sia avvenuta per problemi sul posto di lavoro.

Confermano che nessun viaggiatore della ferrovia è stato coinvolto.

Le dichiarazioni del Presidente americano Joe Biden

“Il vicepresidente Harris ed io siamo stati informati sull’orribile tragedia avvenuta questa mattina a San Jose, dove un uomo armato solitario ha ucciso almeno otto persone e ne ha ferite molte altre in uno scalo ferroviario della contea. Stiamo ancora aspettando i dettagli di questa ultima sparatoria, ma ci sono alcune cose che sappiamo per certo. Almeno otto famiglie che non saranno mai più integre. Figli, genitori e coniugi che aspettano di sapere se qualcuno che amano tornerà mai a casa. Ci sono fratelli e sorelle, persone buone, oneste e laboriose, che piangono i propri cari“, ha dichiarato il Presidente Usa Joe Biden.

Biden ordina per l’ennesima volta di esporre le bandiere a mezz’asta per la sparatoria a San Josè. “Ancora una volta esorto il Congresso ad agire immediatamente e ad ascoltare l’appello del popolo americano, compresa la stragrande maggioranza dei proprietari di armi, per contribuire a porre fine a questa epidemia di violenza armata in America”, conclude.