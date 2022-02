Claudio Mandia: le ipotesi sul decesso

La disperazione dei genitori

Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto sono imprenditori di successo e titolari di un’azienda che esporta pizze surgelate in tutto il mondo.

I genitori affidano le loro parole all’avvocato George Bochetto: “La famiglia di Claudio è sconvolta e distrutta per la morte insensata del loro amato figlio. Claudio era un giovane allegro, intelligente, che studiava in America alla EF Academy nella contea di West Chester,

New York. Ha ricevuto un trattamento inimmaginabile dall’amministrazione.

È in corso un’indagine completa e verranno intraprese tutte le azioni appropriate. La famiglia chiede rispettosamente privacy mentre piange la morte del figlio“.

I parenti del ragazzo hanno dichiarato di essere “scioccati e distrutti da una morte insensata“, annunciando che intendono prendere “azioni appropriate“.

“Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto” ha detto lo zio, riferendosi all’ipotesi di un malore improvviso.

Gli inquirenti statunitensi attendono di conoscere l’esito dell’autopsia per appurare i motivi del decesso.

Al momento, si esclude qualsiasi tipo di aggressione.

“Stiamo vivendo qualcosa di allucinante, non ci sono parole siamo alle prese con una tragedia enorme in un Paese straniero, è qualcosa di umanamente incomprensibile, non siamo nella condizione in questo momento di dare informazioni che non abbiamo. Vi prego di comprendere il nostro dolore“, ha detto la madre di Claudio.

Sotto shock la comunità di Battipaglia dove la famiglia è molto conosciuta.