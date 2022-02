Claudio Mandia trovato morto alla EF Academy di New York

Claudio Mandia, giovane 17enne salernitano, ospite alla EF Academy di New York, è stato trovato morto nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio, alla vigilia del suo compleanno.

Nelle ultime ore i genitori erano in viaggio per festeggiare insieme in America ma mai avrebbero pensato di ricevere una notizia così scioccante.

Le cause della morte, al momento, sono ancora ignote.

Oggi, lunedì 21 febbraio, potrebbe avvenire il rimpatrio della salma in Italia dopo l’autopsia.

Cecilia Francese, sindaco di Battipaglia, ha detto: “È un dramma per tutta la nostra città. In queste ore in tanti lo stanno ricordando come un ragazzo solare e vivace. Una tragedia del genere colpisce tutti. Pensare che aveva una vita davanti e tante prospettive e poi dover accettare che sia finito tutto in questo modo è tremendo“.

Claudio Mandia morto per “soprusi e maltrattamenti“

Mauro Mandia ed Elisabetta Benesatto sono imprenditori di successo e titolari di un’azienda che esporta pizze surgelate in tutto il mondo.

Tra le cause della morte si è anche parlato anche di una festa tra amici finita male.

I genitori affidano le loro parole all’avvocato George Bochetto: “La famiglia di Claudio è sconvolta e distrutta per la morte insensata del loro amato figlio. Claudio era un giovane allegro, intelligente, che studiava in America alla EF Academy nella contea di West Chester,

New York. Ha ricevuto un trattamento inimmaginabile dall’amministrazione.

È in corso un’indagine completa e verranno intraprese tutte le azioni appropriate. La famiglia chiede rispettosamente privacy mentre piange la morte del figlio“.

I parenti del ragazzo hanno dichiarato di essere “scioccati e distrutti da una morte insensata“, annunciando che intendono prendere “azioni appropriate“.

Forse stroncato da un malore?

“Claudio non era malato, era sanissimo. I medici dovranno appurare cosa è accaduto” ha detto lo zio, riferendosi all’ipotesi di un malore improvviso.

Gli inquirenti statunitensi attendono di conoscere l’esito dell’autopsia per appurare i motivi del decesso.

Al momento, si esclude qualsiasi tipo di aggressione.

“Stiamo vivendo qualcosa di allucinante, non ci sono parole siamo alle prese con una tragedia enorme in un Paese straniero, è qualcosa di umanamente incomprensibile, non siamo nella condizione in questo momento di dare informazioni che non abbiamo. Vi prego di comprendere il nostro dolore“, ha detto la madre di Claudio.

Sotto shock la comunità di Battipaglia dove la famiglia è molto conosciuta.