Carmine D’Errico: “Il figlio ossessionato dal perdere l’eredità”

A Cusano Milanino non ci si da pace per la tragica morte di Carmine D’Errico, pensionato di 65 anni ucciso dal figlio Lorenzo all’interno della loro abitazione la sera di Capodanno.

Secondo alcune fonti tratte dai racconti di vicini e amici, il rapporto tra i due era teso e complicato da diverso tempo.

Tesi, tra l’altro, confermata dal ragazzo anche ai microfoni di “Chi L’ha Visto?”.

Lorenzo D’Errico arrestato e interrogato la scorsa settimana, al momento rimane in carcere, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

Carmine D’Errico: ucciso per l’eredità

Nella puntata di “Chi L’ha Visto?” andata in onda ieri, mercoledì 16 febbraio, è emerso che Lorenzo D’Errico era ossessionato dall’idea di avere una sorella.

Tra i vicini e compaesani girerebbe voce che l’uomo continuava a sostenere di avere una sorella mai conosciuta: “Aveva un’ossessione, temeva che potesse togliergli parte dell’eredità“.

Un eredità della quale, almeno per il momento, non si conosce l’entità.

Dai racconti del ragazzo, sembrerebbe non aver mai avuto un ottimo rapporto nemmeno con la madre: “Mia mamma dettava le leggi e mio padre eseguiva. Non hanno mai avuto la mano leggera – ha raccontato sempre Lorenzo – nei miei confronti. Il problema maggiore tra mia madre e mio padre era che secondo lei, lui non mi aveva picchiato abbastanza da piccolo“.

Le dichiarazioni dei vicini

Le amiche di Carmine D’Errico lo ricordano come una persona semplice e buona, “non ha mai detto brutte parole contro il figlio“, hanno detto.

Dopo la morte della moglie, Carmine e Lorenzo hanno provato a condividere momenti di vita insieme, come raduni automobilistici, grande passione del ragazzo.

Attimi di condivisione che, però, sono durati poco.

I litigi infatti sono tornati immediatamente, sempre più frequenti e pericolosi.

“A un certo punto ho chiesto a Carmine ‘perché non te ne vai? Vieni da me anche una settimana‘ – racconta un’amica – Lui mi ha sempre detto: ‘Questa è casa mia. Lui deve andare via‘”. Anche altre due signore affermano che Carmine ultimamente avrebbe avuto un po’ di paura.