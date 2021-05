Amici anticipazioni: registrata la semifinale, ecco chi sono i finalisti

Giovedì 6 maggio è stata registrata la semifinale di Amici 20. Si conoscono quindi già i nomi dei finalisti di questa edizione. La puntata andrà in onda sabato 8 maggio in prime time su Canale 5 e verranno finalmente annunciati gli allievi che approderanno alla serata finale. La quale verrà trasmessa in diretta sabato 15 maggio e sarà possibile votare da casa con il televoto.

Gli ospiti in studio sono stati Ermal Meta e la band dei The Kolors. Inoltre era, come di consueto, presente il pubblico votante Tim che ha premiato ancora una volta la ballerina Giulia come la preferita dagli spettatori.

Spoiler semifinale Amici 2021: annunciati i finalisti

Dai primi spoiler sulla semifinale di Amici registrata, è già possibile sapere i nomi di tre dei ragazzi che si sono aggiudicati il loro posto in finale: loro sono Sangiovanni, Giulia e Aka7even. Ce ne sarà anche un quarto, ma verrà reso noto solo durante la messa in onda della puntata di sabato sera.

La serata è stata caratterizzata da quattro manche. Nella prima si sono sfidati i cantanti ed è stato Aka7even ad uscirne come primo finalista; mentre nella seconda manche i protagonisti sono stati i ballerini e Giulia si è aggiudicata la finale; di nuovo sfida tra cantanti nella terza, Sangiovanni ha vinto per ben due volte su Tancredi e poi anche contro Deddy, imponendosi così come il terzo finalista. Con l’ultima manche si è decretato il quarto nome, che scopriremo nella puntata di sabato 8 maggio su Canale 5. Tra Deddy, Serena, Alessandro e Tancredi, gli spettatori sui social sperano in maggioranza per questi ultimi due.

Durante la registrazione è arrivata però una bella notizia per Alessandro. Il ballerino di Lorella Cuccarini ha ricevuto un’offerta di lavoro per partecipare al musical di Dirty Dancing del progetto Broadway Milano del rinomato produttore teatrale Karl Sydow.

Leggi anche: Emma: confermato il concerto all’Arena di Verona e il tour a giugno 2021