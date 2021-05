Emma: confermato il concerto all’Arena di Verona e il tour a giugno 2021

Emma è tra quegli artisti che nel 2020 si sono ritrovati a dover rimandare il tour a causa della pandemia. Proprio nell’anno in cui ricorreva il decennale della sua carriera. Oggi è una delle poche che potrà esibirsi live durante l’estate ed è lei a comunicarlo sui social: “Vi aspetto a braccia aperte! Sono felice di confermarvi il 6 Giugno all’Arena di Verona“.

L’artista salentina si è sempre esposta dimostrando la sua volontà per ricominciare, e dichiarando che appena sarebbe stato possibile l’avremmo ritrovata pronta sul palco a fare musica dal vivo. Lo scorso 17 aprile ha partecipato anche alla manifestazione di Bauli in Piazza a Roma insieme ad altri colleghi e addetti del settore dello spettacolo.

Info sul concerto all’Arena di Verona

Per rispettare le regole sanitarie in atto la capienza del concerto a Verona sarà limitata e i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 6, il 7 e l’8 giugno. Friends & Partners, che si occupa dell’organizzazione del tour di Emma, comunicherà appena possibile sul proprio sito la suddivisione degli spettatori in queste tre date. Avranno la priorità di accesso il 6 giugno coloro che provengono dalle regioni più distanti. Questo sarà possibile analizzarlo attraverso un software che ricava la geo-localizzazione dai biglietti venduti.

Le tappe del tour di Emma

Oltre al concerto all’Arena di Verona, sono state confermate la alte date di recupero del Fortuna Tour: il 3 giugno 2021 a Lignano Sabbiadoro (UD) all’Arena Alpe Adria, il 12 giugno 2021 a Taormina al Teatro Antico (in base alla capienza i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 12 e il 13 giugno), 19 giugno 2021 a Roma alla Cavea Auditorium Parco della Musica (i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 19 e il 20 giugno), 23 giugno 2021 a Milano al Carroponte (i biglietti venduti potrebbero essere distribuiti tra il 23, il 24 e il 25 giugno). I concerti di Torino, Bologna, Firenze, Napoli e Bari si svolgeranno nel mese di luglio e le location verranno comunicate entro il 15 maggio.