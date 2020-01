Emma Marrone dopo il tumore: “I miei capelli non saranno più biondi”

Emma Marrone torna ad attirare l’attenzione del gossip, gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per lei, il tumore alle ovaie si è ripresentato e ha dovuto combatterlo ancora una volta, con coraggio e tanta forza. Mesi fa la cantante aveva fatto sapere che quando ha scoperto che la malattia era tornata prima di curarsi voleva rispettare gli impegni lavorativi presi, ma i medici le hanno consigliato di intervenire subito per non rischiare ed è per questo che ha deciso di dire la verità ai suoi tantissimi fan.

In un’intervista rilasciata a Sette, l’inserto del Corriere della Sera in edicola da domani 31 gennaio, Emma Marrone ha svelato di non aver avuto timore di esporsi troppo condividendo la malattia con il pubblico. Lei stessa ha spiegato: “Non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci. Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla.” Nonostante la sua forza e il suo coraggio, tanta è stata la paura provata durante la battaglia contro il tumore. Ancora oggi la cantante ha svelato di avere paura ogni tre mesi quando deve fare le analisi.

Dopo la malattia Emma Marrone non farà più la tintura ai capelli

Emma Marrone ha parlato anche dei cambiamenti subiti dal suo corpo a causa del tumore. La cantante ha raccontato che molto probabilmente non tingerà più i capelli, non sarà più bionda come siamo abituati a vederla. Lei stessa ha detto: “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo. Potrei anche non tornare più bionda.” Con la sua solita ironia la Marrone ha poi aggiunto che l’importante è sapere che è bionda dentro.