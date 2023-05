Isola, Nathaly Caldonazzo e Corinne ai ferri corti: “Non è un’amica”

Si è incrinato improvvisamente il rapporto tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery, entrambe concorrenti dell’attuale edizione dell’Isola dei famosi, reality condotto su Canale 5 da Ilary Blasi. Fino ad ora le due erano andate d’accordo, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato e hanno deciso di allontanarsi drasticamente dopo aver discusso.

Tramite un video abbiamo visto che l’attrice francese si è scagliata contro la Caldonazzo dicendole che ce l’ha sempre con qualcuno. Ha poi continuato dicendo che le ha sempre chiesto di votare Andrea ma lei ha sempre detto di no. Ci ha tenuto anche a precisare che al naufrago lo ha detto in faccia davanti a tutti che è uno stratega e che vuole sempre comandare. La showgirl ha replicato dicendo che non è una bella cosa dare della testa di ca**o ad una donna, Corinne Clery però le ha detto che questo è un suo problema. Le ha anche detto che è arrabbiata con la vita.

In confessionale la Clery si è definita una persona pacifica, non ha capito il comportamento della sua compagna di avventura. Pensa che potrebbe averla attaccata per farla uscire, ma lei è pronta ad accettare ogni decisione del pubblico. Nathaly Caldonazzo è stata decisamente più dura in confessionale, dove tra le varie cose ha detto: “Ho capito che non è un’amica, è una falsa e una comodina. Mi voglio disintossicare dalla sua voce che mi è entrata nel cervello.” La naufraga ha anche detto che se Corinne non le parla più le fa solo un piacere perché a parer suo non sa proprio cosa sia l’amicizia.

